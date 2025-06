Leonardo Pieraccioni | Non vado a Sanremo 2026 per un motivo semplice io lo so perché Carlo Conti mi vuole

Leonardo Pieraccioni si dichiara deciso a mantenere la sua integrità e libertà artistica, senza cedere alle sirene del palco di Sanremo 2026. In un'intervista, scherza sul motivo per cui non parteciperà: "Gliel'ho detto a Carlo Conti, non ci voglio. Tanto, io lo so perché mi vuole". Ma quali sono le vere ragioni dietro questa scelta? Continua a leggere per scoprire i dettagli esclusivi e il suo punto di vista.

In un'intervista Leonardo Pieraccioni mette in chiaro di non avere intenzione di partecipare alla prossima edizione di Sanremo 2026: "Gliel'ho detto al Carlo Conti, non ci vo'. Tanto io lo so perché mi vuole". 🔗 Leggi su Fanpage.it

