L' enogastronomia di Capitanata conquista il cuore dell' Europa | missione compiuta a Monaco di Baviera

L’enogastronomia di Capitanata conquista il cuore dell’Europa: missione compiuta a Monaco di Baviera! L’olio extravergine, intinto nel pane di grano duro del Tavoliere, riceve il suo meritato applauso con un “Wunderbar”. I consumatori tedeschi, già affascinati come turisti, ora possono portare a casa i sapori autentici della Puglia, contribuendo a far crescere l’export e diffondere il meglio della nostra terra. Un risultato che promette di aprire nuove frontiere di gusto e successo.

L’olio extravergine intinto nel pane di grano duro del Tavoliere? "Wunderbar" (meraviglioso). I consumatori tedeschi, già sedotti dall’accoppiata perfetta quando si recano da turisti sul Gargano, potrebbero adesso apprezzarne i benefici anche a domicilio aumentandone la quota di export, ad. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - L'enogastronomia di Capitanata conquista il cuore dell'Europa: "missione compiuta" a Monaco di Baviera

In questa notizia si parla di: enogastronomia - capitanata - conquista - cuore

L'enogastronomia di Capitanata conquista il cuore dell'Europa: missione compiuta a Monaco di Baviera.

Enogastronomia: conto alla rovescia per 'Rieti Cuore Piccante' - E' 'Rieti Cuore Piccante', la Fiera campionaria mondiale del peperoncino che, anche per questo 2015, avrà come teatro il centro storico di Rieti. Si legge su adnkronos.com