L’enigmatica serie tv Nine Perfect Strangers con protagonista Nicole Kidman è stata girata nel Tirolo Orientale austriaco

Se sei appassionato di serie tv avvolte nel mistero e nella bellezza paesaggistica, non puoi perderti “Nine Perfect Strangers”. Girata nel suggestivo Tirolo Orientale austriaco, questa enigmatica produzione ti trasporterà tra scenari da sogno e intrighi psicologici, con Nicole Kidman irresistibile nel ruolo protagonista. Scopri il fascino di Gradonna Mountain Resort, il vero Zauberwald e i magici chalet di Kals am Großglockner, che rendono questa serie un’esperienza indimenticabile.

S i trova nel Tirolo Orientale austriaco il vero Zauberwald di “Nine Perfect Strangers” ed è il Gradonna Mountain Resort. Leggi anche › Caschetto liscio e frangia piena, Nicole Kidman irriconoscibile in “Nine perfect strangers 2” Gli chalet compaiono più volte come location nella seconda stagione della serie tv, sono infatti parte del complesso a Kals am Großglockner. L’acclamato thriller psicologico, con una magnetica Nicole Kidman, ha catapultato i fan in un paesaggio da sogno. Leggi anche › “Nine Perfect Strangers”: la recensione di Aldo Grasso della serie tv con Nicole Kidman Gli chalet si trovano ai piedi del Parco Nazionale degli Alti Tauri, in una cornice d’eccezione, con viste mozzafiato, a 1. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L’enigmatica serie tv Nine Perfect Strangers, con protagonista Nicole Kidman, è stata girata nel Tirolo Orientale austriaco

? La seconda stagione del thriller psicologico, già cult mondiale. La location è un resort in Tirolo, scelto dai produttori americani per il design degli alloggi e le spettacolari scenografie alpine dei dintorni Leggi l'articolo #NinePerfectStrangers Vai su Facebook

