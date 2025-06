Lenergy Pisa bs ultima gara europea e soddisfazioni dalla Next Gen

L'Energy Pisa Basketball ha recentemente conquistato un'importante vittoria in Europa, regalando emozioni e soddisfazioni a tutta la squadra e ai tifosi. La partita contro il Marseille BT ha visto protagonisti talenti come Soilihi, Ousfane e Cantona, che hanno dimostrato tutta la loro grinta e determinazione. Una serata di grande sport, in cui la Next Gen si è distinta per talento e passione, confermando il potenziale del futuro del basket italiano.

Marseille BT: Soilihi, S. Ousfane, Cantona, K. Ousfane, Gori, Hordan, Paterniti, Giffaux, Rafinha, Groust Alves. All.: Guidarini. Lenergy Pisa BS: Giordani, Fazzini, Bertacca, Barsotti, Ott, Percia Montani, Datinha, Remedi, Casapieri, Stefano Marinai. All.: Marrucci. Reti: 3'pt Ott, 8'pt S.

