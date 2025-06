Lenergy Pisa bs si ferma la corsa europea

L’Energy Pisa BS si ferma sull’altare della competizione europea, lasciando spazio a nuove sfide e ambizioni. La partita contro il Marbella FP ha visto protagonisti nomi di rilievo, ma alla fine il risultato non ha premiato i nostri. Ora, il focus è rivolto verso il futuro, con la determinazione di tornare più forti. Il sogno europeo non si spegne: è solo una pausa temporanea per prepararsi alla prossima avventura.

Marbella FP: Mackay, Fernando, Joselillo, Gin, Ivan, Alex Jr, Nico, Araujo, Danilo, Kuman, Lopez. All.: Ramirez Romero. Lenergy Pisa BS: Giordani, Fazzini, Bertacca, Simone Marinai, Barsotti, Ott, Percia Montani, Datinha, Remedi, Casapieri, Stefano Marinai. All.: Marrucci. Reti: 8’pt Gin, 10’pt. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Lenergy Pisa bs, si ferma la corsa europea

