Lei è più giovane di 38 anni Nuova coppia vip | con chi hanno beccato il famoso 64

Il mondo dei vip non smette mai di sorprendere, e questa volta il gossip coinvolge una coppia intrigante: lei, 23 anni più giovane di lui, e il loro nuovo amore svelato tra paparazzi e sussurri nei salotti più esclusivi. Con chi è stato beccato il famoso 64enne, ex campione mondiale e icona del calcio? La risposta promette di accendere nuovi incendi nel cuore del gossip nazionale, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Il vip continua a far parlare di sé, anche a distanza di molti anni dal suo ritiro dai campi da gioco. Non tanto per i suoi trascorsi da campione del mondo con la Germania o per la lunga e gloriosa carriera da calciatore, quanto per la sua vita privata, sempre al centro dell'attenzione mediatica. Oggi sessantaquattrenne, l'ex centrocampista sembra non aver perso lo spirito da protagonista, nemmeno in amore. Dopo cinque matrimoni finiti con altrettanti divorzi, ha ritrovato il sorriso accanto a una nuova compagna decisamente più giovane. Lei si chiama Theresa Sommer, ha 26 anni e lavora come modella.