Legrottaglie la rabbia del fratello | Lui voleva salvare il mondo

Il cappello con la Fiamma dell’Arma e la medaglia posati sul Tricolore non bastano a contenere il dolore. Il sacrificio di Carlo Legrottaglie, il brigadiere 59enne ucciso in servizio a Francavilla Fontana il 12 giugno, è stato celebrato con gli onori di Stato, ma tra le lacrime e gli abbracci nella chiesa dei Cappuccini di Ostuni c’è spazio solo per l’incredulitĂ e la rabbia. “ Dovevo morire io, non tu, Carlo ”, urla la madre Maria, sorretta dai familiari. Il fratello Vito, con la voce rotta, sussurra: “ Gli dicevo di smettere, di restare a casa, aveva 60 anni. ma lui voleva salvare il mondo ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it