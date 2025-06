Legge elettorale Tajani | Favorevole a proporzionale

Il ministro Antonio Tajani si mostra aperto a una possibile riforma elettorale, sottolineando la sua preferenza per il sistema proporzionale. Con chiarezza e pragmatismo, Tajani afferma che, se si decide di seguire questa strada, come già avviene nelle elezioni locali, potrebbe essere realizzata anche in questa legislatura. La domanda ora è: sarà questa la svolta che cambierà il panorama politico italiano?

“Sempre detto che sono favorevole al proporzionale. Se si va nella direzione di una legge elettorale proporzionale, come quella che c’è per l’elezione del sindaco e del presidente di regione non sarei contrario”. Così il ministro Antonio Tajani, rispondendo alle domande sull’ipotesi di una riforma elettorale all’esterno di Montecitorio. “Se ritengo si possa fare in questa legislatura? Se si vuole, si può fare”, risponde Tajani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Legge elettorale, Tajani: “Favorevole a proporzionale”

In questa notizia si parla di: elettorale - proporzionale - legge - tajani

Tajani: cambiare legge elettorale? Non sono contrario a proporzionale - Tajani esprime una posizione aperta al cambiamento della legge elettorale, sottolineando la sua preferenza per il sistema proporzionale.

Tajani avvisa i vertici di Forza Italia: Meloni vuole una nuova legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza del 55% alla coalizione per evitare l’ingovernabilità in vista delle Elezioni della primavera del 2027 (di Giacomo Salvini) Vai su Facebook

Tajani: «Legge elettorale? Sono favorevole a proporzionale»; L.elettorale, Tajani: Fi favorevole a proporzionale entro legislatura; Tajani e Lupi, proporzionale con preferenze e premio maggioranza.

L.elettorale, Tajani: Fi favorevole a proporzionale entro legislatura - “Io ho sempre detto che sono favorevole al proporzionale, se si va nella direzione della legge elettorale del proporzionale quella che c’è nell ... Secondo askanews.it

Tajani: cambiare legge elettorale? Non sono contrario a proporzionale - "Io ho sempre detto che sono favorevole al proporzionale, se si va nella direzione della legge elettorale del proporzionale, quella che c'è nel ... Da libero.it

Governo, Tajani: “Legge elettorale? Favorevole a proporzionale” - Se si va nella direzione di una legge elettorale proporzionale, come quella che ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com