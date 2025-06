L’edilizia residenziale pubblica fatica a dare risposte al bisogno abitativo delle famiglie

L’edilizia residenziale pubblica fatica a rispondere alle crescenti esigenze delle famiglie in difficoltà. Con oltre 2.300 nuclei in lista d’attesa e più di 1.700 appartamenti sfitti, la situazione richiede interventi immediati e strategie innovative per garantire un’abitazione dignitosa a chi ne ha più bisogno. È tempo di ripensare il modello e agire concretamente per colmare questo gap.

Stando ai dati illustrati il 12 giugno in seconda commissione del Consiglio Regionale, in provincia di Padova, a fine 2023, erano 2.321 le famiglie in lista d'attesa per un alloggio Ater. Mentre 1.718 appartamenti ERP erano sfitti, per varie ragioni.

