Leclerc sfrutta la clausola Ferrari tradita: un'ombra si allunga sul suo futuro in Formula 1. Tra rumors e conferme, il pilota monegasco sembra pronto a voltare pagina, lasciando il team che lo ha cresciuto. Ma cosa c’è dietro questa mossa? La stagione Ferrari sta per cambiare volto, e le prossime settimane saranno decisive per svelare il destino di uno dei talenti più brillanti del paddock.

Ancora voci su un addio a Ferrari ma questa volta c’è del fondamento: il pilota monegasco si prepara a lasciare il team. Ecco la prova. Da quando la stagione di Ferrari ha avuto inizio, si sono susseguite voci e voci su possibili addii, litigi nei box e perfino atleti pronti a sfruttare clausole di qualche tipo per lasciare il team in alto mare. In Formula Uno tutto può succedere e nello specifico, per citare un esperto del mondo dei motori come Carlo Pernat anche se questi si riferiva al mondo delle moto: “Quando girano tutti questi milioni non ci sono certezze”. I piloti di Formula Uno hanno ingaggi altissimi e piĂą il nome del pilota è altisonante, piĂą un team sarebbe pronto a fare pazzie per portarlo nel suo team. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com