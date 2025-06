Leclerc non ne può più | Sono due anni che le cose vanno così ci rendiamo sempre la vita più dura

Leclerc, dopo aver sperato in una prima fila, si trova a partire dalla ottava piazza a Montreal, un risultato che lo delude profondamente. Due anni di sfide e difficoltà sembrano aver pesato sul morale del pilota Ferrari, che ora deve rimboccarsi le maniche per risalire la classifica. La gara promette emozioni e colpi di scena: riuscirà Leclerc a risalire e riscattarsi? Scopriamolo insieme.

Leclerc pensava di avere una chance per la pole position del Gran Premio del Canada, ma un errore lo ha messo fuori gioco. Partirà ottavo il pilota della Ferrari, che dopo le Qualifiche era davvero rammaricato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

