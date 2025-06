Lecco Pride la città si colora di arcobaleno | Questa è la vostra casa

Lecco Pride trasforma la città in un arcobaleno di speranza e solidarietà, celebrando i diritti LGBTQ+ e l’inclusione. Più di tremila persone si sono unite in un pomeriggio di musica, festa e riflessione, dimostrando che Lecco può essere una casa aperta e accogliente per tutti. In un mondo in cui diritti e pace si intrecciano, questa manifestazione rende ancora più forte il messaggio di unità e rispetto. R...

Lecco, 14 giugno 2025 – Lecco si colora di arcobaleno. Perché non è solo la città di Renzo e Lucia, ma anche di Renzo e Lucio l'associazione per i diritti Lgtbq+. In più di tremila nel pomeriggio di oggi hanno partecipato al Lecco Pride. Tanta musica, festa, condivisione, canti, balli, sfilate e cortei, ma soprattutto riflessione. Riflessione sui diritti, ma anche sulla pace, le cui bandiere condividono gli stessi colori. Diritti e pace. "R estiamo umani", è il motto scelto per l'edizione 2025 del Pride, la quinta, nella città dei Promessi sposi, una frase con cui chiudeva ogni sua corrispondenza da Gaza durante l'operazione militare "Piombo fuso" Vittorio Arrigoni, il pacifista e attivista per i diritti umani di Bulciago ucciso da terroristi salafiti il 15 aprile 2011 all'età di 36 anni.

