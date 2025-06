Lecco Pride 2025 tremila persone in corteo per i diritti civili

Un'ondata di colore e solidarietà ha invaso Lecco, con circa tremila persone unite nel corteo per i diritti civili durante il Pride 2025. La quinta edizione, con lo slogan "Torniamo Uman3", ha celebrato l'inclusione e la diversità, partendo dal Politecnico di via Ghislanzoni fino a piazza Garibaldi, dimostrando che la partecipazione e il coraggio sono i protagonisti di un cambiamento che non si ferma.

Massiccia partecipazione. Circa tremila persone hanno partecipato, nel pomeriggio di sabato 14 giugno, alla quinta edizione del Lecco Pride, che si è snodato dalle 15.30 dal Politecnico di via Ghislanzoni fino a piazza Garibaldi. Lo slogan di quest'anno era "Torniamo Uman3", con una grafica.

