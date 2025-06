Leah Isadora Behn figlia della principessa Märtha Louise di Norvegia parteciperà a un reality | tutto quello che sappiamo su di lei

Leah Isadora Behn, nipote della regina Màrtha Louise di Norvegia e sorella di giovani talenti creativi, si prepara a conquistare il grande pubblico con il suo debutto in «The Traitors». Modella, fondatrice di un brand beauty e portavoce di libertà e autenticità, Leah rappresenta una nuova generazione di aristocratici moderni. La sua partecipazione promette di svelare un lato inedito di questa affascinante principessa senza titoli: scopriamo insieme cosa ci attende.

Leah Isadora Behn, la nipote di re Harald e della regina Sonja, modella e founder di un brand beauty, sta per debuttare in «The Traitors», ambientato in un antico maniero danese. Quinta in linea di successione al trono ma senza titoli nobiliari, ha scelto una vita libera, come le sue sorelle: una fa l'illustratrice, l'altra sogna una carriera da amazzone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it