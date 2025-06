Le strappano una collana e le sfilano il portafoglio dalla borsa turista derubata in metro | un arresto

In un semplice viaggio in metro, una turista thailandese ha vissuto un vero incubo: le hanno strappato una collana e il portafoglio, lasciandola sotto shock. Fortunatamente, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, una borseggiatrice è stata arrestata, restituendo un barlume di speranza a chi si trova vittima di questi episodi. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa vicenda e quali misure sono state adottate per garantire la sicurezza dei passeggeri.

Le hanno strappato via dal collo il gioiello e le hanno sfilato il portafoglio dalla borsa: viaggio in metro da incubo per una turista thailandese. Arrestata una borseggiatrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: portafoglio - borsa - turista - metro

Furto in ospedale, lascia la borsa in sala d'attesa e si ritrova senza portafoglio - L’altra notte, al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa, una donna ha subito un furto. Mentre accompagnava la madre e il personale sanitario si occupava delle sue cure, la sua borsa lasciata in sala d’attesa è stata trafugata, lasciandola senza portafoglio e documenti.

Roma, derubata una turista di Firenze in metro A: «Nel portafoglio c'erano 200 euro e tutti i documenti dei bambini» Vai su Facebook

Le strappano una collana e le sfilano il portafoglio dalla borsa, turista derubata in metro: un arresto; Borseggiatori a caccia di turisti in metro a Roma. Nove gli arresti; Roma: turista arriva in città per salutare la figlia e viene derubata (in metro) del portafogli: «Avevo 300 eu.

Roma, derubata una turista di Firenze in metro A: «Nel portafoglio c'erano 200 euro e tutti i documenti dei bambini» - Il caldo, la metro affollata, gli spintoni e il furto di un portafoglio, questo è ciò con cui ha dovuto fare i conti Luisa, una turista di Firenze, insieme ai suoi due bambini di ... Come scrive msn.com

Roma, la 15enne ruba il portafogli a un turista in metro: lui la blocca e chiama i carabinieri. Denunciata a piede libero e affidata al padre - dopo aver affiancato una turista ungherese, sono riuscite a sfilarle con destrezza il portafogli dalla borsa che portava a tracolla. ilmessaggero.it scrive

Metro B: rubano portafogli a turista, ladre sorprese sulla banchina - che era riuscito ad appropriarsi della borsa di una turista inglese contenente, tra l'altro, uno smartphone e 80 sterline in contanti. Si legge su romatoday.it