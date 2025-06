Le Regionali in Puglia e il futuro di Decaro | Candidatura? Quando ci sarà data elezioni deciderò con i pugliesi

Le regionali in Puglia sono alle porte, ma la data ufficiale ancora manca. Decaro, figura di spicco del territorio, afferma di voler decidere con i pugliesi, senza influenze esterne o pressioni. La sua decisione di candidarsi sarà presa al momento giusto, mantenendo sempre autonomia e trasparenza. In un quadro di incertezze, l’ex sindaco di... si prepara a un possibile futuro politico, portando avanti un impegno sincero per la sua regione.

"Non c'è ancora una data delle elezioni. Quando arriverà il momento, sarà una decisione che dovrò prendere con i pugliesi, senza forzature e senza tutela da parte di nessuno. Non ho mai avuto tutori nella mia attività politico- amministrativa". Ad affermarlo è l'europarlamentare ed ex sindaco di. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Le Regionali in Puglia e il futuro di Decaro: "Candidatura? Quando ci sarà data elezioni deciderò con i pugliesi"

