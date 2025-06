Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 giugno | la rassegna stampa di Sky TG24

Le prime pagine dei quotidiani di oggi, 14 giugno, sono tutte dedicate a un'escalation di tensioni tra Israele e Iran. L'attacco israeliano sui siti nucleari di Teheran ha scatenato una rappresaglia con missili su Tel Aviv e Gerusalemme, quasi tutti intercettati da Iron Dome. Mentre Washington elogia l'operazione, l'Ue invoca calma e dialogo. Un quadro di crisi che tiene il mondo con il fiato sospeso: scopriamo cosa sta succedendo nel dettaglio.

Aperture dei giornali monopolizzate dall'attacco di Israele sui siti nucleari dell'Iran, con l'uccisione dei capi militari e degli scienziati di Teheran. In risposta, il regime degli ayatollah ha lanciato missili su Tel Aviv e Gerusalemme, quasi tutti abbattuti da Iron Dome. Washington esalta l'operazione, definendola "eccellente", mentre l'Ue chiede l'immediata de-escalation. Giallo di Roma, arrestato il presunto killer della madre e della figlia trovate morte a Villa Pamphilj.

