Le pagode della salute esami gratuiti e consigli degli esperti

Non perdere l'occasione di prenderti cura della tua salute: oggi a San Donato, il Villaggio della Salute ti aspetta con esami gratuiti e consigli dagli esperti, per un benessere che parte dalla prevenzione. Dalle 8.30 alle 13 in piazza Santa Barbara, potrai scoprire come mantenerti in forma e prevenire problemi futuri. Porta il tuo sorriso e il desiderio di vivere meglio—la salute non aspetta!

SAN DONATO Nel segno della prevenzione e dell’informazione, resterà disponibile per l’intera mattinata di oggi, a Metanopoli, il Villaggio della salute, un circuito di postazioni dove sottoporsi a screening gratuiti e confrontarsi con gli esperti. Appuntamento dalle 8.30 alle 13 in piazza Santa Barbara per un evento promosso dal Centro di diabetologia dell’Asst Melegnano-Martesana, in collaborazione con l’Associazione dei pazienti diabetici e il Comune. L’iniziativa, aperta a tutti, prevede 8 aree tematiche, le cosiddette “Pagode della salute“, dove effettuare controlli e ricevere consigli. La misurazione della glicemia, la valutazione del rischio metabolico e il test della pressione oculare sono solo alcuni degli esami ai quali è possibile sottoporsi; non mancano consulenze posturali, controlli odontoiatrici, indicazioni alimentari e sugli stili di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le pagode della salute, esami gratuiti e consigli degli esperti

In questa notizia si parla di: salute - gratuiti - esperti - pagode

Settimana della salute a Bologna, screening gratuiti e consigli dei medici: dove e quando - Dal 19 al 24 maggio, Bologna e Casalecchio di Reno ospiteranno la Settimana della Salute, un festival dedicato alla prevenzione e al benessere.

Le pagode della salute, esami gratuiti e consigli degli esperti.

Le pagode della salute, esami gratuiti e consigli degli esperti - SAN DONATO Nel segno della prevenzione e dell’informazione, resterà disponibile per l’intera mattinata di oggi, a Metanopoli, il Villaggio ... Segnala msn.com

"Incontro con la tua salute": una giornata dedicata al benessere e alla prevenzione - Prendersi cura della propria salute è un gesto quotidiano che parte dall'informazione e dalla prevenzione. milanotoday.it scrive

Tempo della Salute 2024: tutti i controlli gratuiti che potete fare - Al Tempo della Salute quest’anno, oltre a seguire gli oltre 30 incontri (tutti trasmessi anche in streaming su Corriere. Segnala corriere.it