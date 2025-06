Le origini l' impegno politico il Kosovo | Xhaka fa tutto non solo a centrocampo

Xhaka, il calciatore che va oltre il campo, incarna un esempio di impegno e dedizione. Le sue origini, il coraggio politico e la passione per il Kosovo si riflettono in ogni partita, rendendolo un leader naturale. Apprezzato dal Milan per la sua versatilità , Xhaka dimostra che il vero sportivo si distingue anche per i valori che sostiene fuori dal rettangolo di gioco. La sua storia è un viaggio di passione e responsabilità , destinato a continuare a sorprendere.

Storia di un calciatore e del suo impegno che va oltre lo sport. Piace al Milan per la sua duttilità e le sue qualità da leader.

