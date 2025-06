Le monache clarisse danno vita alla Cer La Pianticella di Roma

Le monache clarisse di Roma hanno dato vita a un progetto che illumina il cuore della città: "La Pianticella". Questa comunità energetica rinnovabile, nata nel 2020 ispirata all'enciclica "Laudato si'", trasforma le coperture del Monastero Santa Chiara in un simbolo di sostenibilità e solidarietà. Un esempio concreto di come comunità e ambiente possano camminare insieme verso un futuro più verde e condiviso. Ma come si sviluppa questa meravigliosa iniziativa?

Mantova, 14 giu. (askanews) - Le monache clarisse protagoniste della creazione di una comunità energetica rinnovabile e solidale. Succede a Roma, dove un impianto fotovoltaico installato sulle coperture del Monastero Santa Chiara di via Vitellia, nel cuore di Monteverde, produrrà energia pulita per 20 famiglie del quartiere. Si chiama "La Pianticella" ed è frutto di un cammino iniziato nel 2020 ispirato all'enciclica "Laudato si'" di Papa Francesco. "Abbiamo stabilito un programma ecologico per la comunità. Tra le iniziative anche quella dell'installazione di un impianto fotovoltaico. Poi è nato da un confronto in parlatoio con un amico ingegnere il progetto di allargare questo impianto al quartiere con la costituzione di una comunità energetica - racconta madre Elena Francesca -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le monache clarisse danno vita alla Cer "La Pianticella" di Roma

