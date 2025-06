‘Le Iene’ tornano nel Sannio | troupe ad Apice

Le Iene tornano nel Sannio, portando il loro spirito di inchiesta e verità sul territorio. Questa mattina, ad Apice, il noto giornalista Luigi Pelazza ha attirato l'attenzione, impegnato in un servizio che riguarda una delicata vicenda legata ai cani. La troupe si sta preparando a svelare una storia che potrebbe scuotere la comunità e aprire importanti riflessioni sulla tutela degli animali nel nostro territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel Sannio è tornata la troupe de Le Iene, il noto programma televisivo di inchiesta in onda su Italia 1. Questa mattina, ad Apice, è stato avvistato il giornalista Luigi Pelazza, volto storico della trasmissione, impegnato – secondo indiscrezioni – in un servizio legato a una vicenda che coinvolgerebbe dei cani. Ancora pochi al momento i dettagli ufficiali sul servizio d’inchiesta, ma la presenza della troupe tra Apice Vecchia e non solo ha attirato l’attenzione dei residenti. Non è la prima volta che Pelazza raggiunge il territorio sannita: il giornalista, nei mesi scorsi, ha realizzato un’inchiesta sul “caso Ponzi”, presunta truffa milionaria basata su uno schema piramidale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it