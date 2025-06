Le ferie al mare d' agosto le scorribande in riva al Ticino i giochi in cortile | ecco la vita dei pavesi nei filmini d’epoca degli anni ‘70

Immergiti nel passato di Pavia attraverso i filmini d’epoca degli anni ’60 e ’70, un viaggio tra ricordi di ferie al mare, scorribande lungo il Ticino, giochi in cortile e momenti di famiglia catturati in film amatoriali. Un’occasione unica per rivivere le tradizioni e le storie che hanno plasmato la nostra comunità. Le date dell’iniziativa sono alle porte: scopri come il passato si trasforma in memoria viva e condivisa.

Pavia, 14 giugno 2025 – Il Raid sul Ticino negli anni ‘70, due bimbe che raccolgono fiori con la nonna, la partenza per una vacanza, in auto perché “la mamma ha paura di volare”: è con queste immagini che Archivio Cinescatti mostra a Pavia i materiali filmici ritrovati sul territorio, grazie al progetto di recupero e digitalizzazione di vecchie pellicole amatoriali “Pavia raccontata dai tuoi film di famiglia”. Le date dell'iniziativa . Da ieri, venerdì 13 a giovedì 26 giugno saranno affissi in città 120 manifesti con fotografie tratte dai filmini in pellicola, girati dai pavesi tra inizio ‘900 e anni ‘80, e QR Code per vedere i filmati originali su smartphone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le ferie al mare d'agosto, le scorribande in riva al Ticino, i giochi in cortile: ecco la vita dei pavesi nei filmini d’epoca degli anni ‘70

