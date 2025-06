Le donne nella Resistenza Un libro per ricordarle

In occasione degli anniversari della Liberazione, rendiamo omaggio alle donne che hanno combattuto con coraggio e determinazione per la libertà. Il volume “Resistenze, femminile plurale” di Francesca Cavarocchi ci guida attraverso le storie di eroismo e resistenza femminile in Toscana. Un’occasione speciale per ricordare, riflettere e celebrare il ruolo fondamentale delle donne nella lotta antifascista, perché la memoria è il più prezioso patrimonio condiviso.

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione della Maremma e dell’80° della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, la Provincia, la Commissione Pari opportunità e l’Isgrec promuovono un incontro per riportare alla luce il contributo femminile alla lotta partigiana. Martedì alle 18, nella Sala Pegaso della Provincia, sarà presentato il volume ’Resistenze, femminile plurale. Storie di donne in Toscana’, a cura di Francesca Cavarocchi (Università di Firenze), realizzato grazie alla collaborazione di Upi Toscana, Isgrec, Commissione Pari opportunità della Regione e Università degli studi di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le donne nella Resistenza. Un libro per ricordarle

