Le case popolari di via Cestellini restaurate e modernizzate Santi Ater | La sfida è recuperare gli alloggi sfitti

Le case popolari di via Cestellini sono state restaurate e modernizzate, segnando un importante passo nella riqualificazione urbana di Ponte San Giovanni. Questo intervento, volto a recuperare alloggi sfitti e a migliorare la qualità della vita delle famiglie, trasforma un edificio degli anni ’70 in un esempio di sostenibilità e comfort. Un risultato che non solo valorizza il quartiere, ma rafforza il senso di comunità , aprendo nuove prospettive di sviluppo e benessere per tutti i residenti.

"La riqualificazione importante di edificio degradato - il palazzo degli anni '70 in via Cestellini a Ponte San Giovanni - nel cuore di uno dei quartieri più popolosi di Perugia, contribuisce a migliorare sensibilmente la qualità della vita e dell'abitare di 50 famiglie ma anche il decoro di.

