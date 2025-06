Le basi militari di Usa Francia e Uk | dall’Egitto al Qatar le strutture strategiche minacciate dall’Iran

Le basi militari di USA, Francia e UK in Medio Oriente e nel Golfo rappresentano un nodo cruciale in una regione infiammata di tensioni e minacce. Questi simboli di potere strategico sono al centro di un delicato equilibrio, spesso sotto attacco dalle forze sciite e dall'Iran stesso. Ma quali sono i siti più vulnerabili e quale ruolo giocano nel contesto geopolitico attuale? Scopriamolo insieme, perché il loro destino potrebbe cambiare le sorti dell'intera regione.

L’Iran – sotto attacco da parte di Israele – ha avvertito la Gran Bretagna e la Francia che attaccherĂ le loro basi militari in Medio Oriente “se contribuiranno a sventare i suoi attacchi contro Israele”. Ma quanti e quali sono questi siti? Le basi militari di Usa, Francia e Gran Bretagna in Medio Oriente e nel Golfo sono diverse, strategiche e giĂ in passato nel mirino della Mezzaluna sciita e possono essere considerate l’architrave della presenza dell’Occidente nell’area. Con l’inizio della crisi di Gaza sono balzate prepotentemente al centro della scena: a loro è stato affidato il delicato compito di salvaguardare la navigazione commerciale nel mar Rosso, minacciata dagli Houthi nello Yemen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le basi militari di Usa, Francia e Uk: dall’Egitto al Qatar le strutture strategiche minacciate dall’Iran

