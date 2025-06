Le aziende italiane e la grande bugia dell’inclusione sul lavoro

Le aziende italiane si presentano come modelli di inclusione e innovazione, celebrando valori di diversità e rispetto. Tuttavia, i dati svelano una realtà ben diversa: la maggioranza dei lavoratori percepisce ancora discriminazioni nei propri ambienti di lavoro. È ora di andare oltre le apparenze e affrontare con coraggio le vere sfide dell’inclusione. Perché solo così possiamo trasformare le promesse in azioni concrete e autentiche.

L' Italia delle imprese si dichiara moderna, empatica, orientata alla diversità. Nei codici etici si parla di rispetto, nei convegni si celebra l' inclusione, nelle brochure si sorride in tutte le lingue e tutti i colori. Ma basta scorrere i dati per svelare la messa in scena. Una ricerca condotta da Tack TMI Italy su un campione di 1.500 lavoratori ha rivelato che il 90 per cento degli intervistati percepisce ancora discriminazioni nei luoghi di lavoro. Il 28 per cento dichiara di averle subite personalmente. E l'80 per cento non ha mai ricevuto una formazione sulla diversità. I pregiudizi sul lavoro sono la regola, dall'etnia all'orientamento sessuale fino al genere e l'età.