Le arance hanno lasciato posto alla testa | Mastour ci riprova È la volta buona?

Dopo anni di attese e delusioni, la rinascita di Mastour prende forma: dalla testa alle arance, ora la sua sfida è tornare grande in Serie C con la Virtus Verona. A 27 anni, l’ex promessa del Milan cerca di riscrivere il suo destino tra insidie e speranze, dimostrando che il talento non muore mai. La sua storia è un’ispirazione per chi crede nel potere della riabilitazione e della passione.

L'ex promessa (non mantenuta) del Milan riparte dalla Virtus Verona in Serie C, a 27 anni dopo un lungo pellegrinaggio. Storia di un talento che ha accarezzato il paradiso del pallone senza essere mai riuscito a entrarci davvero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le arance hanno lasciato posto alla testa: Mastour ci riprova. È la volta buona?

