Lavori Sir 2 | disagi estivi per la zona di Ponte di Brenta

L’estate a Ponte di Brenta si anima con i lavori di SIR 2, un’opportunità per migliorare il sistema SMART e garantire un futuro più efficiente. Tuttavia, i cantieri estivi, tra cui quello tra via Dante di Nanni e piazza Barbato, creano disagi temporanei alla viabilità, specialmente nei punti più stretti della carreggiata. La collaborazione di tutti è fondamentale per superare questa fase di trasformazione e preparare il territorio a una mobilità più smart e sostenibile.

Sir 2: è il momento di Ponte di Brenta. Tra i cantieri estivi in programma per la realizzazione del sistema SMART c'è quello a Ponte di Brenta, in particolare il tratto compreso tra via Dante di Nanni e piazza Barbato, ovvero il punto in cui la carreggiata è più stretta e quindi le lavorazioni.

