Lavori in piazza Aguselli la giunta deve chiarire la situazione

La situazione dei lavori in piazza Aguselli solleva numerosi interrogativi tra cittadini e commercianti, evidenziando la necessità di trasparenza da parte della giunta comunale. Il consigliere della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi chiede chiarimenti sui ritardi e sul futuro assetto della piazza, che rappresenta un punto nevralgico per il commercio locale. È ora di fare luce su questa vicenda, affinché tutti possano essere rassicurati e coinvolti nel processo decisionale.

Il consigliere comunale della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi solleva interrogativi sui lavori in piazza Aguselli e sulla mancanza di risposte chiare da parte della giunta: "Innanzitutto i motivi dei ritardi del cantiere che si vanno ad aggiungere alle preoccupazioni di commercianti e residenti per il futuro assetto della piazza, rimasta fino all’apertura dei lavori l’unica possibilità di parcheggio nei pressi delle vie commerciali del centro. Potrebbe darsi, ma l’amministrazione tace, che le rilevazioni archeologiche abbiano dato risultati interessanti, importanti per aggiungere dati alla lacunosa storia della Cesena del passato e che, di conseguenza, le attività di rifacimento debbano forzatamente dilungarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Lavori in piazza Aguselli, la giunta deve chiarire la situazione"

In questa notizia si parla di: lavori - piazza - aguselli - giunta

