Lavori di sistemazione idraulica a Marotta le modifiche alla circolazione ferroviaria nel tratto Fano-Senigallia

Se sei pendolare o viaggi spesso tra Fano e Senigallia, preparati a qualche cambiamento: da fine settimana, Rfi e il Comune di Mondolfo avvieranno lavori di sistemazione idraulica a Marotta, con modifiche temporanee alla circolazione ferroviaria. Un intervento essenziale per garantire sicurezza e efficienza a lungo termine, ma che richiederà un po’ di pazienza. Restate aggiornati per affrontare senza sorprese le novità in arrivo.

SENIGALLIA – Intervento congiunto da parte di Rfi e comune di Mondolfo a partire dal prossimo fine settimana. Nei giorni delle operazioni la circolazione ferroviaria tra Fano e Senigallia subirà modifiche per permettere i lavori urgenti di sistemazione idraulica nell’abitato di Marotta nord. Gli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Lavori di sistemazione idraulica a Marotta, le modifiche alla circolazione ferroviaria nel tratto Fano-Senigallia

