L’Avis in piazza per sostenere le donazioni

In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, l’Avis comunale di Gualdo Tadino si mobilita in piazza Martiri della Libertà per sensibilizzare e informare la comunità sull'importanza di donare. Con un punto dedicato, si sforza di coinvolgere cittadini di tutte le età, promuovendo un gesto di solidarietà fondamentale per salvare vite umane. Un’occasione unica per scoprire come un semplice atto può fare la differenza nel cuore della città.

GUALDO TADINO - L'Avis comunale gualdese organizza un'iniziativa di sensibilizzazione e informazione nel cuore della città. Lo fa in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, che si celebra il 14 giugno di ogni anno su iniziativa dell'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità. Nella piazza Martiri della libertà ha allestito un punto informativo per far conoscere più da vicino l'importanza della donazione di sangue e del plasma come gesto di altruismo e responsabilità civica, oltre alle attività dell'associazione e ai progetti in corso. Il tema scelto quest'anno dall'Oms è "Give blood, give hope: together we save lives" ("Dona sangue, dona speranza: insieme salviamo vite").

