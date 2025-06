Lautaro Martinez si unisce all’Inter a Los Angeles | primo allenamento con Chivu!

Lautaro Martinez è tornato in campo con l’Inter, questa volta a Los Angeles, per il suo primo allenamento sotto la guida di Cristian Chivu. Un passo significativo nella nuova era nerazzurra, che vede il passaggio di testimone da Inzaghi a Chivu e si prepara a grandi sfide, tra cui il Mondiale per Club. Nella suggestiva cornice della UCLA, si apre un capitolo emozionante per il futuro dell’Inter...

Lautaro Martinez è tornato. Il capitano dell’Inter ha raggiunto la squadra a Los Angeles e ha preso parte al suo primo allenamento agli ordini di Cristian Chivu. Un momento simbolico ma anche molto concreto per la nuova era nerazzurra, cominciata ufficialmente con il passaggio di consegne da Simone Inzaghi a Chivu, fino ad arrivare all’impegno al Mondiale per Club. PRIMO APPROCCIO – Nella splendida cornice del centro sportivo della UCLA, sede del ritiro estivo della Beneamata, il capitano ha riabbracciato i compagni dopo gli impegni con la Nazionale argentina. Lautaro Martinez è arrivato nella serata di ieri e questa mattina ha svolto regolarmente la seduta di allenamento, già pienamente integrato nel gruppo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez si unisce all’Inter a Los Angeles: primo allenamento con Chivu!

