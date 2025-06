Lautaro Martinez gradita sorpresa all’Inter e a Chivu | è successo ieri a LA

Lautaro Martinez, protagonista di una sorpresa gradita all’Inter e a Chivu, si distingue ancora una volta per la sua determinazione. Ieri mattina in California, il capitano nerazzurro ha anticipato tutti, arrivando al campo dell’UCLA con un’ora d’anticipo. La sua presenza inattesa ha infiammato i cuori dei tifosi, rinnovando la passione e la fame di vittoria che lo contraddistinguono. Una scena che dimostra come Lautaro sia sempre pronto a stupire e fare la differenza.

Il capitano nerazzurro ha la solita fame. Ieri mattina, nella soleggiata California, una scena inaspettata ha catturato l'attenzione di tifosi e curiosi: Lautaro Martinez ha anticipato tutti, presentandosi al campo di allenamento dell' UCLA con un'ora d'anticipo rispetto al resto della squadra. L'attaccante argentino, con la sua inconfondibile agilità, è scivolato via velocemente in una di quelle curiose vetture che accompagnano i giocatori nerazzurri, sbarcando direttamente dal bus all'ingresso del centro sportivo, pronto per la sua sessione in palestra.

