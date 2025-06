Laura Pausini protagonista del Mondiale per Club 2025 | canterà con Robbie Williams il nuovo inno FIFA

Preparati a vivere un'emozione unica: Laura Pausini e Robbie Williams uniscono le loro voci in “Desire”, il nuovo inno ufficiale FIFA. Debutterà al Mondiale per Club 2025, in scena a Miami dal 15 giugno. Una collaborazione stellare che promette di infiammare gli animi di milioni di tifosi e rendere indimenticabile questa grande festa del calcio. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile sinergia musicale.

Si chiama Desire la canzone scritta da Robbie Williams e cantata con Laura Pausini che diventerà l'inno della FIFA e debutterà al Mondiale per Club che comincia domenica 15 giugno a Miami. 🔗 Leggi su Fanpage.it

