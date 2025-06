Laura Pausini il World Tour su Canale 5 con un live speciale

Preparati a vivere un’onda di emozioni con Laura Pausini: sabato 14 giugno, in prima serata su Canale 5, arriva il live esclusivo di "Laura 30 World Tour". Un concerto evento dall’Unipol Forum di Assago, che celebra la straordinaria carriera della regina della musica italiana, toccando oltre 80 città nel mondo. Non perdere questa opportunità unica di rivivere le sue performance più intense e coinvolgenti. La musica di Laura ti aspetta, pronta a sorprenderti ancora una volta!

In prima serata su Canale 5, arriva Laura 30 World Tour, il concerto evento che celebra la straordinaria carriera di Laura Pausini. Sabato 14 giugno, in prima serata su Canale 5, arriva Laura 30 World Tour, il concerto evento che celebra la straordinaria carriera di Laura Pausini, icona pop di fama internazionale. Il concerto dall'Unipol Forum di Assago (Milano) – tappa del Laura Pausini World Tour 20232024 che ha toccato oltre 80 città – ripercorre gli oltre trent'anni di carriera e di grandi successi attraverso la voce unica e coinvolgente della pop star. Un viaggio intenso, fatto di passione e autenticità, che unisce Laura e il suo pubblico in un appuntamento televisivo ricco di musica ed emozione.

