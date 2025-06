Laura Pausini chi è il marito Paolo Carta e come si sono conosciuti? Era sposato con un’altra

Laura Pausini, la celebre cantante italiana, ha conquistato il cuore di milioni con la sua voce unica e il suo talento straordinario. La sua vita sentimentale è stata spesso sotto i riflettori, specialmente riguardo al suo attuale marito, Paolo Carta, un musicista e produttore discografico di grande talento. Ma come si sono conosciuti? La loro storia d’amore è nata in modo inaspettato, dando vita a un legame forte e duraturo nel tempo. Scopriamolo insieme, perché dietro ogni grande artista c’è sempre una storia affascinante…

Classe 1964, Paolo Romano Carta è un musicista e produttore discografico. Dopo aver studiato chitarra classica per molti anni, inizia la sua carriera come chitarrista della band Banco del Mutuo Soccorso nel 1987. L'anno successivo incontra Adriano Celentano e collabora con lui al disco " Il re degli ignoranti " e anche alla trasmissione Fantastico 8 prima di partire in tour con il Molleggiato. Negli anni '90 collabora con molti artisti della scena musicale italiana e internazionale: Eros Ramazzotti, Riccardo Cocciante, Max Pezzali, Whitney Houston, Lionel Richie e Gloria Gaynor. Nello stesso periodo pubblica il suo primo album " Domande " e collabora alla realizzazione di alcune sigle di cartoni animati in onda sulle reti Mediaset oltre a partecipare a Sanremo Giovani e poi al Festival di Sanremo '97 nelle Nuove Proposte.