Laura 30 World Tour | tutto quello che c’è da sapere

Stasera, sabato 14 giugno alle 21:30 su Canale 5, non perdere "Laura 30 World Tour", il docu-concerto che ripercorre l'incredibile viaggio musicale di Laura Pausini attraverso le città più affascinanti del mondo. Un’occasione unica per rivivere le emozioni di un tour globale iniziato nel giugno 2023, che ha unito milioni di fan in tutto il pianeta. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni, le canzoni e i dettagli di questa straordinaria avventura musicale.

Laura 30 World Tour: anticipazioni, canzoni e streaming. Questa sera, sabato 14 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Laura 30 World Tour, il docu-concerto che racconta l’incredibile tour mondiale di Laura Pausini iniziato a giugno 2023 che ha toccato tantissime città del mondo come Roma, Madrid, Parigi Buenos Aires, Lima, New York e Londra. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Ci aspettano non solo curiosità e segreti che si nascondono dietro agli scenografici e coinvolgenti spettacoli dell’artista romagnola, ma anche un racconto intimo e sincero fatto dalla cantante stessa, con una voce unica, amatissima in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Laura 30 World Tour: tutto quello che c’è da sapere

In questa notizia si parla di: laura - tour - world - tutto

“Laura 30 World Tour”, il concerto evento di Laura Pausini arriva su Canale 5 - Sabato 14 giugno, preparatevi a vivere un’emozione indimenticabile: su Canale 5 arriva “Laura 30 World Tour”, il concerto evento di Laura Pausini che celebra tre decenni di successi e passione musicale.

Sabato 14 giugno, in prima serata su Canale 5, arriva "Laura 30 World Tour" Vai su Facebook

Laura Pausini sbarca in prima serata: la festa del Laura 30 World Tour su Canale 5, le anticipazioni; Laura Pausini, la possibile scaletta del concerto a Eboli; Laura Pausini, doppio live al Palazzo dello Sport: le tappe romane del «World Tour Winter» da 450 mila presenze.

Laura 30 World Tour in tv su Canale5: scaletta - concerto Laura 30 World Tour va in onda su Canale 5 il 14 giugno 2025 in prima serata (ore 21:20 circa) e in streaming su Mediaset Infinity. Come scrive msn.com

Laura Pausini su Canale 5 con “Laura 30 World Tour”: il concerto evento in prima serata – La scaletta, gli ospiti e le canzoni - Questa sera, sabato 14 giugno, Canale 5 accende la prima serata con un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica: “Laura 30 World Tour”, ... Segnala superguidatv.it

“Laura 30 World Tour”: il grande concerto evento di Laura Pausini in prima serata su Canale 5 - Oggi, sabato 14 giugno, in prima serata su Canale 5, arriva uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno: Laura 30 World Tour, il concerto evento che celebra i trent’anni di carriera di Laura ... Lo riporta informazione.it