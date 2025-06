Laura 30 World Tour il concerto evento stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, preparatevi a vivere un'emozione unica con il concerto evento "Laura 30 World Tour", che celebra i 30 anni di incredibile carriera internazionale dell'artista romagnola. Dallo spettacolo registrato all'Unipol Forum di Milano, questa serata speciale vi farà rivivere momenti indimenticabili e tra musica e emozioni, Laura si conferma ancora una volta protagonista indiscussa della scena musicale italiana. Non perdete questa straordinaria celebrazione della sua arte e della sua passione!

