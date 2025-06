Laura 30 World Tour il concerto evento di Laura Pausini arriva su Canale 5

Sabato 14 giugno, preparatevi a vivere un’emozione indimenticabile: su Canale 5 arriva “Laura 30 World Tour”, il concerto evento di Laura Pausini che celebra tre decenni di successi e passione musicale. Dall’Unipol Forum di Assago, la regina della musica italiana ripercorrerà il suo incredibile viaggio artistico, coinvolgendo il pubblico con la sua voce inconfondibile. Un viaggio straordinario tra musica, emozioni e ricordi che non potete perdere.

Sabato 14 giugno, in prima serata su Canale 5, arriva “Laura 30 World Tour”, il concerto evento che celebra la straordinaria carriera di Laura Pausini, icona pop di fama internazionale.. Il concerto dall’Unipol Forum di Assago (Milano) – tappa del “Laura Pausini World Tour 20232024” che ha toccato oltre 80 città – ripercorre gli oltre trent’anni di carriera e di grandi successi attraverso la voce unica e coinvolgente della pop star. Un viaggio intenso, fatto di passione e autenticità, che unisce Laura e il suo pubblico in un appuntamento televisivo ricco di musica ed emozione. Dopo l’ottimo risultato del documentario omonimo su Mediaset Infinity – quasi 3 milioni di visualizzazioni – Mediaset dedica una serata speciale all’artista italiana più premiata al mondo. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “Laura 30 World Tour”, il concerto evento di Laura Pausini arriva su Canale 5

