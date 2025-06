L’attacco israeliano all’Iran è una guerra preventiva come quella di Bush contro l’Iraq

L’attacco israeliano all’Iran solleva molte domande e tensioni internazionali, evocando confronti con le controversie di Bush in Iraq. Mentre Stati Uniti ed Europa si schierano per bloccare il potenziale nucleare iraniano, la retorica della prevenzione alimenta un clima di crisi e incertezza. È fondamentale analizzare le motivazioni e le implicazioni di questa strategia, distinguendo tra sicurezza reale e rischi di escalation. Vediamo di scorporare le due posizioni, ponendo attenzione alla complessità del tema.

Gli ayatollah non possono avere la bomba atomica. Questo il mantra con cui gli Stati Uniti e i Paesi europei giustificano il fatto di essersi schierati a favore dell'aggressione di Israele all'Iran. Così come gli israeliani parlano di questo attacco come "la mossa per prevenire la nostra distruzione" (cfr Danny Danon, ambasciatore di Israele all'Onu). Vediamo di scorporare le due posizioni. Su questo tema, pur con tutta la necessaria comprensione per le giustificate preoccupazioni del popolo di Israele a fronte di un avversario che non ha mai smesso di auspicare la sparizione dello Stato ebraico, dei dirigenti israeliani non ci si può fidare.

L'attacco israeliano contro obiettivi nucleari in Iran scatena timori di guerra regionale e fa tremare i mercati: oro e petrolio in forte rialzo, tonfo delle Borse.

Tensioni tra Israele e Iran scuotono i mercati: è corsa ai beni rifugio • L'attacco israeliano contro obiettivi nucleari in Iran scatena timori di guerra regionale e fa tremare i mercati: oro e petrolio in forte rialzo, tonfo delle Borse.

