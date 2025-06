L' attacco di Israele su Teheran e centrali Gerusalemme e Telaviv colpite dai missili E gli Usa le difendono

Tensione alle stelle in Medio Oriente: l’attacco di Israele su Teheran e le città israeliane di Gerusalemme e Tel Aviv ha acceso il fuoco di un conflitto ormai in piena escalation. Mentre gli Stati Uniti si schierano a fianco di Israele, il clima si infiamma con risposte contundenti dagli ayatollah e operazioni militari mirate. La regione si avvia verso una crisi senza precedenti, lasciando il mondo in trepidante attesa delle prossime mosse.

Scatta "Leone nascente": blitz dell'aviazione israeliana contro il nucleare e i vertici nemici. La risposta degli ayatollah con due ondate di razzi. Netanyahu agli iraniani: "Ribellatevi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'attacco di Israele su Teheran e centrali. Gerusalemme e Telaviv colpite dai missili. E gli Usa le difendono

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

ore 2.58 ora locale attacco israeliano in Iran. Violente esplosioni a Teheran e in altre città. Colpite centrali nucleari; attacchi mirati contro alti ufficiali dell'esercito iraniano e dei pasdaran. In Israele stato d'emergenza. Chiuso l'aeroporto di Tel Aviv

Dopo l'attacco di Israele ai siti nucleari iraniani, Teheran contrattacca con 150 missili - Nuovo lancio di missili su Tel Aviv. Civili nuovamente nei rifugi; I missili di Israele sull’Iran: è guerra. «Apriremo le porte dell'inferno»; Israele attacca l’Iran. Uccisi i vertici di esercito e Pasdaran. Teheran: «Li puniremo».

L'attacco di Israele su Teheran e centrali. Gerusalemme e Telaviv colpite dai missili. E gli Usa le difendono - Scatta "Leone nascente": blitz dell'aviazione israeliana contro il nucleare e i vertici nemici. Come scrive ilgiornale.it

Israele attacca l’Iran. Colpite Teheran e le centrali atomiche - (Internazionale) Con un abile gioco di squadra, Israele e l’Amministrazione USA ieri hanno dato il via a «Rising Lion», l’ultimo capitolo della guerra permanente di Benyamin Netanyahu in Medio Oriente ... Segnala ilmanifesto.it

Israele attacca l’Iran, Netanyahu: “Colpiti siti nucleari, andremo avanti per giorni”. Idf: “Teheran ha risposto lanciando 100 droni” - Israele attacca l'Iran, Netanyahu: "Colpiti siti nucleari, andremo avanti per giorni". Lo riporta blitzquotidiano.it