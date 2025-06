L' attacco di Israele all’Iran | annunciato prevedibile in linea con le promesse fatte da Donald Trump alla lobby dei petrolieri

L’attacco di Israele all’Iran, annunciato e ormai prevedibile, sembra essere il risultato di una strategia ben pianificata, in linea con le promesse fatte da Donald Trump alla lobby petrolifera. Sin da più di un anno fa avevo previsto questa mossa, che sorprende solo gli ingenui. Ora, tra commentatori improvvisati e analisti, si alza il sipario su un nuovo capitolo di tensioni geopolitiche che potrebbe cambiare gli equilibri del Medio Oriente.

