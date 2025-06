L’attacco all’Iran è una vittoria israeliana e non solo Le parole di Kroenig

Nelle prime ore del 13 giugno, Israele ha sferrato un attacco decisivo contro obiettivi chiave in Iran, colpendo duramente il programma nucleare di Teheran. Questa operazione, frutto di anni di tensioni e diplomazia fallita, potrebbe cambiare le sorti della crisi nucleare iraniana. Le parole di Kroenig e le analisi di esperti indicano che siamo di fronte a una svolta potenzialmente rivoluzionaria nella regione. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa mossa audace?

Nelle prime ore del 13 giugno, Israele ha lanciato un’ondata di attacchi contro obiettivi militari e nucleari chiave in Iran, infliggendo danni significativi al programma atomico di Teheran. L’operazione, che rappresenta il culmine di anni di tensioni e di stallo diplomatico, potrebbe segnare una svolta decisiva nella lunga crisi nucleare iraniana. In un articolo su Foreign Policy, il vice presidente e senior director dell’Atlantic Council’s Scowcroft Center for Strategy and Security, Matthew Kroenig, sostiene la tesi che quella di Israele sia stata un’azione coronata dal successo: dopo oltre vent’anni di negoziati inconcludenti, sostiene il politologo, l’azione militare si è imposta come unica opzione per fermare la corsa iraniana verso l’arma atomica. 🔗 Leggi su Formiche.net