L' attacco all' IRAN | annunciato prevedibile in linea con le promesse fatte da Donald Trump alla lobby dei petrolieri

esperti di geopolitica, si sono lasciati sorprendere, ma chi ha seguito con attenzione gli sviluppi sa che questa mossa era nell'aria. L'ombra di interessi economici e alleanze strategiche si staglia nitida dietro le dichiarazioni ufficiali, rivelando ancora una volta come le promesse politiche siano spesso solo un velo sottile su un disegno più grande. Ora, il mondo si interroga: qual è il vero obiettivo di questa escalation?

Più volte invocato da Lindsay Graham, parte integrale del "Piano Weitman", l'attacco all'IRAN sorprende soltanto i cretini Come previsto (anche da me, più di un anno fa), gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'attacco all'IRAN. Noti commentatori, filosofi da social media, improvvisati e.