Lato A a tutto schermo | la tennista sferra un colpo da maestra

Nel mondo del tennis, poche immagini sono così potenti come quella di una campionessa che sferra un colpo perfetto a tutto schermo. La tensione, l’abilità e la determinazione si mescolano in un’unica, emozionante azione che lascia senza fiato. Certe tenniste, come Aryna Sabalenka, sono icone riconoscibili ovunque, mentre altre faticano a trovare il loro spazio nel cuore degli appassionati. Ma cosa rende davvero una campionessa memorabile? Scopriamolo insieme.

Lato A micidiale, le ultime due foto non lasciano spazio all’immaginazione: la tennista ha puntato su una delle sue due armi vincenti. Certe tenniste, si pensi per esempio alla numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, non hanno bisogno di presentazioni. Sono talmente famose che chiunque, perfino chi non segue regolarmente il tennis, sarebbe capace di riconoscerle e di spendere qualche parola sul loro conto. Altre, invece, non sono arrivate in alto tanto quanto la tigre bielorussa, magari, ma sono ugualmente degne di nota. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Lato A a tutto schermo: la tennista sferra un colpo da maestra

In questa notizia si parla di: lato - tennista - tutto - schermo

Lato B di marmo: la tennista semina il panico sui social - Lato B di Marmo si trasforma in un vero e proprio show sui social, grazie alla tennista francese che ha catturato l’attenzione di tutti con un look audace e un panorama mozzafiato.

La semifinale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è stata intensa e a tratti carica di tensione. Per sua stessa ammissione, l'azzurro ha dovuto far ricorso al suo miglior tennis per avere la meglio sull’avversario serbo in grande spolvero. Il tutto Vai su Facebook

Carlos Alcaraz risponde alle critiche: Tennis prima di tutto, ma c'è anche lo svago; Tennis, selfie bollente in bikini: il primo piano esalta le forme; Tennis, la longuette è impietosa | Spettacolo a tutto schermo: fan in delirio.

Tennis, non c’è bisogno dello zoom: spettacolo a tutto schermo

Da ilveggente.it: c’è bisogno dello zoom perché il suo lato A, magistralmente incorniciato da un costume a fascia, è lì, in primo piano e a tutto ...