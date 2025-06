Latina incidente stradale | auto contro rotonda sulla Pontina un morto

Tragedia sulla Pontina a Borgo Piave: un uomo di 35 anni perde la vita in un terribile incidente stradale, quando la sua auto si schianta ad alta velocità contro una rotonda. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l’impatto ha lasciato un bilancio drammatico. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le autorità indagano per chiarire quanto accaduto e prevenire future tragedie sulla strada.

Un uomo di 35 anni è morto la notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale avvenuto a Borgo Piave, in provincia di Latina. L’auto che guidava, per cause in corso d’accertamento, si è schiantata ad alta velocità contro una rotonda dello svincolo della Pontina. All’arrivo dei soccorritori del 118, l’uomo era già morto. Sul posto sono intervenuti oltre all’ambulanza e all’auto medica, i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina e la Polizia stradale del distaccamento di Aprilia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Latina, incidente stradale: auto contro rotonda sulla Pontina, un morto

