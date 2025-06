L' associazione Isav contro il Comune di Chieti | Fondi tagliati e bandi irregolari penalizzati i malati di Sla

L’associazione Isav denuncia con fermezza come i tagli ai fondi e i bandi irregolari del Comune di Chieti compromettano gravemente la vita dei malati di SLA. La gestione inadeguata delle risorse pubbliche mette a rischio il loro benessere e la possibilità di ricevere le cure necessarie. Secondo l’associazione, è urgente intervenire per garantire trasparenza e supporto concreto a queste persone fragili e alle loro famiglie.

L'associazione Isav torna a segnalare criticità nella gestione del fondo nazionale per la Nnn autosufficienza da parte del Comune di Chieti, puntando il dito contro la pubblicazione di avvisi ritenuti inadeguati e lesivi della qualità di vita delle persone affette da Sla.

