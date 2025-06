L’assegnataria muore e la casa popolare viene occupata

A Ponticelli, la casa popolare di Angela, assegnata legittimamente, è stata nuovamente occupata abusivamente dopo la sua recente scomparsa. Questa è la seconda infiltrazione in meno di un anno da parte della stessa famiglia, sollevando gravi preoccupazioni sulla sicurezza e il rispetto delle normative abitative. La vicenda mette in luce le crescenti sfide della gestione del patrimonio pubblico e l’urgenza di interventi concreti per tutelare i diritti dei cittadini onesti.

Tempo di lettura: 2 minuti “ A Ponticelli, la casa popolare assegnata legittimamente ad Angela, deceduta da pochi mesi, è stata nuovamente occupata abusivamente. Si tratta della seconda occupazione in meno di un anno, commessa dalla stessa famiglia”. Lo rende noto il deputato Avs, Francesco Emilio Borrelli. “ A settembre 2024, mentre Angela si era temporaneamente trasferita a Reggio Emilia per ricevere cure e assistenza dalla figlia Luisa, l’abitazione venne già occupata una prima volta. Dopo un’intensa battaglia e l’intervento delle istituzioni, la casa fu liberata – spiega Borrelli -. Oggi, con la scomparsa della signora Angela, l’abitazione è stata occupata di nuovo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’assegnataria muore e la casa popolare viene occupata

In questa notizia si parla di: casa - popolare - occupata - assegnataria

Spaccio nel condominio popolare a Pesaro, blitz dei Carabinieri: cocaina e soldi nascosti in casa - Un'operazione antidroga dei Carabinieri ha portato all'arresto di un giovane albanese nel condominio popolare di Pesaro.

La legittima assegnataria di una casa popolare, al suo rientro a casa ha scoperto che era stata occupata abusivamente Vai su Facebook

L’assegnataria muore e la casa popolare viene occupata; Melito, casa popolare occupata abusivamente dopo la morte della madre: la legittima assegnataria resta fuori; Cep, una casa popolare occupata abusivamente liberata e assegnata ad una famiglia in difficoltà.

Melito, occupano una casa popolare assegnata. Borrelli: «Cittadini fragili vanno difesi» - Accade a Melito dove la legittima assegnataria di una casa popolare, dopo aver trascorso qualche mese dai parenti, in seguito alla morte della madre, ... Secondo msn.com

Melito, torna a casa dopo la morte della madre e la trova occupata abusivamente - Si ritrova la casa occupata abusivamente per aver trascorso alcuni mesi dai parenti dopo la morte della mamma. Segnala internapoli.it

Casa popolare vuota, ristrutturazione a metà. L’assegnataria scappa: “Sparite due aziende” - L’assegnataria scappa: “Sparite due aziende” proviene da Quinto Potere. Come scrive msn.com