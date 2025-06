L' ascensore non funziona da mesi | anziana rimane bloccata in via dell' Eremo

Ancora una volta, l’ascensore si rivela un problema che mette a rischio la sicurezza dei residenti più fragili. Sabato pomeriggio, un’anziana è rimasta bloccata in via dell’Eremo 28d, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. La situazione evidenzia una grave negligenza nella manutenzione degli impianti di edilizia residenziale pubblica e il bisogno urgente di interventi concreti per garantire sicurezza e tranquillità.

Ci risiamo. Una donna anziana è rimasta intrappolata nell'ascensore di un palazzo di edilizia residenziale pubblica sabato pomeriggio, costringendo all'intervento dei vigili del fuoco per liberarla dal vano dell'impianto. L'episodio si è verificato in via dell'Eremo 28d, in un edificio gestito da. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - L'ascensore non funziona da mesi: anziana rimane bloccata in via dell'Eremo

Protesta degli inquilini Aler di via dell'eremo davanti alla sede di Lecco per le Carenze manutentive. L'ascensore è bloccato da giorni. Dopo la denuncia... Vai su Facebook

