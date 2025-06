L’arte della Pizza Bonci maestro alla masterclass dell’Accademia Polselli

L’arte della pizza prende vita sotto le mani esperte di Bonci, maestro indiscusso e protagonista della masterclass dell’Accademia Polselli. Con passione, stile e grande saggezza, l’evento intitolato “L’Arte della Pizza – Il pensiero che si trasforma in materia” ha celebrato l’eccellenza e la tradizione, illuminando un mondo fatto di creatività e perfezione. Un’occasione unica per appassionati e professionisti di assaporare il vero cuore dell’arte pizzaiola, lasciandosi ispirare dalle sue profonde sfumature.

Sempre in prima linea nella divulgazione e nella valorizzazione dell'Arte della Pizza, l'Academia Polselli ha compiuto un nuovo passo d'eccellenza. Lo ha fatto con stile, passione e sapienza, mettendo in scena una masterclass memorabile dal titolo evocativo: "L'Arte della Pizza – Il pensiero che si trasforma in materia". Un evento di altissimo profilo che ha visto come

